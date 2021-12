Gemeente Balen roept alle veehouders op zich te beschermen tegen de wolven: "Subsidies nu ook voor amateur-veehouders"

Volgens de burgemeester bezoekt de wolf steeds vaker zijn gemeente: "We krijgen steeds meer en meer bezoek van de wolf. Een paar dagen geleden viel hij nog zes schapen aan, waarvan hij er vijf doodde. We krijgen zelfs meldingen van mensen die het dier overdag op straat zien. We weten niet of het gaat om de Limburgse roedel die een nieuwe habitat zoekt of een rondzwervende wolf. De problematiek begint zeker meer en meer te leven bij onze inwoners."