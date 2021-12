Gemeenten regio Neteland pakken samen jeugdcriminaliteit aan om korter op de bal te spelen

Het is de bedoeling om bepaalde risicofactoren in kaart te brengen en jongeren te begeleiden. Welzijnswerkers helpen jongeren met hun drugproblematiek. VDAB en maatschappelijke assistenten begeleiden de jongeren naar de juiste job of opleiding. Straathoekwerkers en sporttrainers volgen de jongeren goed op en proberen hen mee op het rechte pad te houden. Elke jongere binnen het project krijgt een individuele aanpak. Als er toch criminele feiten worden gepleegd, komt het parket in actie. Dat moet ervoor zorgen dat de jongeren zo snel mogelijk een signaal krijgen met een gepaste sanctie. "We willen kort op de bal spelen. Zo beperken we het risico dat ze opnieuw in de fout gaan. Het is de bedoeling om straffeloosheid tegen te gaan en te verhinderen dat jongeren verder afglijden in crimineel gedrag", aldus minister Somers. Deze aanpak over de gemeentegrenzen heen start in de regio Neteland. Zo kan ook worden bekeken hoe een meer landelijk gebied de problemen samen probeert aan te pakken. Na een evaluatie kan het pilootproject worden uitgebreid naar de rest van Vlaanderen.