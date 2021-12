Genk opent walk-in testcentrum en testbus kan de baan op

Testcapaciteit is het grote probleem tijdens de vierde coronagolf en in Genk was dat ook een precair probleem. Daarom wordt vanaf vandaag de testcapaciteit opgedreven door in het oude wijkcentrum van het OCMW in de Onderwijslaan een testcentrum in te richten. Daar kunnen dagelijks 250 mensen getest worden. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kwam kijken bij de opening. "Mensen kunnen online hun testcode afhalen om zich hier te laten testen. Maar natuurlijk, niet iedereen is even handig met het internet, sommige mensen zien door de bomen het bos niet meer. Dan kunnen ze hier ook gewoon binnenstappen, ze worden geholpen om die testcode te krijgen en kunnen meteen getest worden."