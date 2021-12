Zes Gentse cultuurhuizen lanceren nieuw internationaal stadsfestival: "We zijn ervan overtuigd dat we dit kunnen ondanks corona"

Het nieuwe stadsfestival "Ghent International Festival" of kortweg "GIF" is een samenwerking tussen verschillende grote cultuurhuizen in Gent. Er waren al jaren gesprekken om het festival te organiseren, maar door de coronaperikelen werd het steeds uitgesteld. "We kunnen niet blijven wachten", zegt Lise Thomas van Opera Ballet Vlaanderen. "De gesprekken zijn al bezig van in 2018 en we wilden het oorspronkelijk de eerste keer lanceren in 2020."