Gloednieuwe fietsen voor fietslessen aan nieuwkomers in Roeselare

Voor Sam Clabau, voorzitter van de Ronde Tafel Roeselare, was de keuze snel gemaakt. “Er zijn heel wat initiatieven die steun kunnen gebruiken maar wij kozen zeer bewust voor Buurtsport. Roeselare is een fietsstad waar de tweewieler centraal staat. Dan is het logisch dat we een initiatief steunen dat mensen vertrouwd wil maken met het fietsgebruik”, zegt Clabau.