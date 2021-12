Hartelijke handelaars verenigen zich in Enchanté Kortrijk

Sofie Delbeke van de Pizzeria Sofia op het Sint-Maartenskerkhof is één van de 18 hartelijke handelaars, horecazaken en cultuurhuizen die deelnemen in Kortrijk. “Ik ben in maart in Napels geweest en daar hebben ze de “café sospeso” of uitgestelde koffie. Je drinkt er één en betaalt er twee. Die kan dan later geschonken worden aan mensen die het normaal niet kunnen betalen. Ik ben blij dat we er hier ook mee kunnen starten. En de timing zit ook goed. Geen betere periode dan het eindejaar om er mee te starten, “ zegt Sofie.