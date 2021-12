Heers verkoopt het buurthuis van Heks en legt in de plaats een duurzame speeltuin aan

Vier jaar geleden was de dorpsraad van Heks furieus over het plan van de gemeente om het buurthuis te verkopen. “Dit is het enige wat we nog hebben”, klonk het toen in het rustige kerkdorpje. In overleg met de dorpsraad komt de gemeente met een mooi alternatief. “We gaan een duurzame speeltuin aanleggen in Heks. Die komt tussen het buurthuis en de pastorie en er zullen ook bankjes geplaatst worden waar de ouders dan gezellig kunnen kletsen en de kinderen in de gaten houden.”