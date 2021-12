Hondenfokkerij Kasterlee mag ook dierenpension uitbaten ondanks bezwaren over dierenwelzijn

"Er waren inderdaad bezwaren ingediend in verband met het dierenwelzijn. Maar daar kunnen wij ons niet over uitspreken. We hebben een advies gevraagd aan de dienst dierenwelzijn maar zij hebben laten weten dat ze geen advies zullen geven. Wij delen de bekommernis maar wij hebben geen weet van effectieve problemen. Als er klachten zijn, sturen wij ze door naar de dienst dierenwelzijn zodat zij de zaak kunnen opvolgen. Dat gaan we ook blijven doen. Wij hebben bij de aanvrager ook attesten opgevraagd, maar daaruit blijkt niet dat er sprake is van dierenmishandeling bijvoorbeeld."