Jonge fietsster levensgevaarlijk gewond in Sint-Niklaas na aanrijding door bus

In Sint-Niklaas is deze middag een jonge vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt nadat ze met haar fiets werd aangereden door een bus. Het ongeval gebeurde in de Kapelstraat aan het Waasland Shopping center. De vrouw stak al fietsend de straat over op een zebrapad, maar had een bus van de Lijn niet zien aankomen.

De buschauffeur remde nog maar kon een aanrijding niet vermijden. De fietsster kwam met haar hoofd op het asfalt terecht en liep daarbij een zware hoofdwonde op. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De reizigers die op de bus zaten konden overstappen op een volgende bus, enkelen van hen waren erg aangedaan door het ongeval.