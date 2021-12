Nu Vlaamse Energieleverancier failliet is: waar let je op bij keuze nieuwe leverancier? En mijd je jonge spelers?

Dat heeft alles te maken met de vaste contracten die leveranciers aanbieden. Bij de variabele contracten worden de hogere prijzen die leveranciers betalen op de groothandelsmarkt gewoon doorgerekend aan de klanten. Bij de vaste contracten loopt het anders: daar kan de leverancier de prijzen voor de klant niet zomaar verhogen. Daarom moet hij zich indekken tegen een prijsstijging.

Dat indekken verloopt via beurzen op de groothandelsmarkt. Maar hoeveel precies een leverancier zich moet indekken, is niet duidelijk. De klant kan in ons land bijvoorbeeld al na 1 maand vertrekken, en die kan ook minder of meer verbruiken dan verwacht. "Daarom gaan leveranciers zich vaak niet helemaal indekken, maar bijvoorbeeld voor zo’n 80 à 90 procent", zegt Voorspools. "Zeker omdat indekken ook veel geld kost. Die beurzen, waarbij leveranciers zich indekken, vragen onderpand om die positie vast te houden. Onderpand dat nu ook fors duurder is geworden."

Voorspools maakt het concreet met een voorbeeld. Stel dat een leverancier stroom verkoopt aan klanten voor een vaste prijs op basis van een marktprijs van 50 euro/MWh. Daarvan gaat hij 90 procent indekken, 10 procent laat hij open. Net omdat die niet precies weet wat de klanten gaat doen. Als de klant toch blijft of die gaat meer verbruiken dan verwacht, moet de leverancier die 10 procent toch nog gaan bijkopen op de kortetermijnmarkt.

En daar schuilt het gevaar want het is daar dat de prijs nu fors is gestegen. Stel dat de prijs stijgt tot 200 euro/MWh, dan stijgt de gemiddelde aankoopprijs voor de leverancier naar 65 euro/MWh. En dan kan dat vasteprijscontract verlieslatend worden. Als het bedrijf dan niet voldoende buffers heeft, komt het snel in de problemen.