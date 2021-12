Kinderverzorgers en leerkrachten die in regio Antwerpen werken (en niet wonen) kunnen er ook een boosterprik krijgen

"Wij volgen de schema's wanneer je het derde vaccin mag zetten redelijk strak en zitten dus goed op schema. Als de tijd tussen je laatste vaccin en de boosterprik verstreken is, krijg je in Antwerpen vrij stipt een uitnodiging voor die boosterprik", legt schepen van gezondheidszorg Els van Doesburg (N-VA) uit.

"Momenteel komen nog niet zoveel leerkrachten in aanmerking. Daarom hebben we besloten om het uit te breiden naar leerkrachten die hier niet wonen maar er wel voor de klas staan. Ook wie in een kinderopvang werkt, komt in aanmerking. Dat kan interessant zijn voor wie in een gemeente woont waar het minder snel vooruit gaat met de opvolging van de vaccins. Voorwaarde is natuurlijk ook voor hen dat er voldoende tijd zit tussen je laatste vaccin en de boosterprik." In totaal hebben iets meer dan 100 leraren en kinderverzorgers zich al opgegeven voor een snellere boosterprik. Inschrijven kan tot vanavond.