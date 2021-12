Kunstenaar Olivier Goethals plaatst grote billboards langs de Rijksweg in Maasmechelen

In 5 dorpen zullen kunstwerken komen. "We willen daarin laten zien hoe het landschap hier gevormd is, historisch en ook vandaag, door zowel menselijke als natuurlijke kracht. We betrekken de bewoners daar ook bij, zodat het werken worden die sterk verbonden zijn met hun locatie. Zo hebben we dat in het verleden ook al gedaan in Borgloon met PIT." Daar werden onder meer boomtenten in de vorm van druppels in een dreef gehangen en werd een een doorkijkkerkje gebouwd.