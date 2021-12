Legt trajectcontrole door een privébedrijf de nadruk op verkeersveiligheid of op zoveel mogelijk boetes incasseren?

Sinds 1 februari kunnen gemeenten zelf kleine snelheidsovertredingen bestraffen met een GAS-boete. Het privébedrijf TAAS - Trajectcontrole As A Service - heeft naar gemeenten het aanbod gedaan om dat voor hen te doen. In dat geval installeert het bedrijf de controle en krijgt het per vastgestelde overtreding een deel van de boete. Bilzen heeft alvast beslist met TAAS te werken. Burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen) "We zien de laatste twee jaar een toenemend aantal ongevallen met gewonden en zelfs doden. We krijgen ook vanuit de bevolking een roep naar trager verkeer, ook omwille van de geluidshinder. Op een 12-tal trajecten waar veel woningen staan, willen we nu trajectcontroles installeren omdat sporadische controles onvoldoende zijn. Het bedrijf hangt de camera's, zorgt voor de software en verstuurt de boetes. Als we dat moeten doen met eigen mensen duurt het veel langer en kost het meer geld. We sluiten een contract voor zes jaar."