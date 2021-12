BEKIJK - "#LikeMe" gaat internationaal: Vlaamse acteurs zingen hun hits nu ook in het Engels (en dat klinkt zo)

Het succes was overweldigend. Er kwamen concertreeksen voor uitverkochte Lotto Arena’s, de belevingsexpo Smile#LikeMe bracht meer dan 35.000 bezoekers op de been en de albums staan jaar na jaar op nummer 1 in Ultratoplijst.

Intussen is "#LikeMe" ook een hit in het buitenland. De reeks is al te zien in meer dan 10 landen, waaronder Denemarken, Duitsland en Frankrijk. In die landen worden de dialogen en zangpartijen van de Vlaamse acteurs telkens gedubd in een andere taal.