Lina Wertmüller overleden, eerste vrouwelijke regisseur die genomineerd werd voor Oscar

In de Italiaanse hoofdstad Rome is cineaste Lina Wertmüller overleden. Ze was 93 jaar. Wertmüller was de eerste vrouwelijke regisseur die ooit werd genomineerd voor een Oscar. Ze maakte kans op het begeerde beeldje in 1977, met "Pasqualino Settebellezze" ("Seven beauties"). Ze won niet, maar kreeg twee jaar geleden wel een ere-Oscar voor haar hele carrière.