Machinist ‘vergeet’ te stoppen in station Diest, pendelaars in Hasselt met taxi naar huis

“Het was de laatste trein en ik moest in Diest uitstappen, maar dat ging niet want de trein reed gewoon verder" vertelt pendelaar Kevin Segers. "Ik zat vooraan in de wagon, de deur van de machinist stond open en ik vroeg wat er gaande was. Toen zei de man dat hij vergeten was te stoppen.” Via de intercom in de trein klonk het even later een tikje anders: “Er werd omgeroepen dat de trein door omstandigheden het station was voorbij gereden en de conducteur liet ook weten dat er taxi’s zouden worden voorzien in het station van Hasselt.”