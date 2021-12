Man toont revolver in plaats van coronapas op café in Rotselaar en schiet ermee in de lucht

Afgelopen zondagavond ging een 39-jarige man uit Rotselaar café De Zijbeuk binnen, ook in Rotselaar. Toen de uitbater hem vroeg om zijn Covid Safe Ticket te tonen, legde de man een revolver op de toog. Daarnaast plaatste hij er een kogel in. Er ontstond een discussie en de uitbater vroeg de man om buiten te gaan. De man nam de revolver weer mee en toen hij buiten was loste hij een schot in de lucht. Daarna reed hij weg op zijn motorfiets.

De politie werd erbij gehaald en zij konden de man uiteindelijk arresteren en verhoren. Volgens de man had hij privé heel wat tegenslagen te verwerken, en was het tonen van de coronapas de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. De man mocht na zijn verhoor beschikken, maar zijn wapen werd wel in beslag genomen. Het parket van Leuven zal nu verder beslissen over wat er met de man gaat gebeuren.