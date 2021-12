Man uit Vladslo voor rechter voor verboden wapenbezit

Over de andere stukken uit de collectie is er discussie. Volgens het parket en DOVO zijn dat verboden wapens, volgens Johan is het een onschadelijke collectie. Het parket wilde de man een proces besparen als hij vrijwillig afstand zou doen van zijn verzameling. Maar dat weigert hij en daarom komt er over enkele weken toch een rechtzaak van.

“Ik riskeer liever een strafblad dan dat ik zomaar mijn collectie opgeef", reageert Johan. Voor zoiets gaan ze mij toch niet in de gevangenis stoppen? Ik doe echt niemand kwaad met mijn collectie en wil dat zelf aan de rechter uitleggen. Ik wil hem foto’s tonen van mijn privémuseum en kan zelf de uitleg geven dat alles veilig is. DOVO beschouwde amper zes stuks van de 946 als onveilig, door minieme restjes kruit van tientallen jaren oud. Die werden vernietigd. De rest niet. Dan is het toch teken dat de rest veilig is? Dit gaat over mijn levenswerk van 25 jaar oud, begonnen door de fascinatie voor mijn grootvader Jérome, die in ‘14-‘18 meevocht in Kaaskerke. Ik geef mijn levenswerk niet op en zet door”, besluit Johan.