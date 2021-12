Mega-wegcontrole in Brussel: “Bijna de helft van de gecontroleerde voertuigen in overtreding”

De politie pikte de draad vandaag opnieuw op en daarvoor werden de grote middelen ingezet. Tientallen controleurs van uiteenlopende controlediensten kwamen ter plaatse om voertuigen te controleren. Die voertuigen werden uit het verkeer geplukt door een tiental motards van de politie. En omdat het nieuws van zo’n mega-controle via sociale media al snel de ronde doet, en mensen dus de weg waarlangs de controle gebeurt vermijden, gaan de motards ook in een ruime regio wagens uit het verkeer plukken en ze naar het controlecentrum begeleiden. Maar het gaat zelfs verder, zegt Frederik De Vos van de dienst Wegcontroles van het Brussels Gewest: "We hebben ook twee drones in de lucht die nu over Brussel vliegen op zoek naar verdachte voertuigen. Die worden dan uit het verkeer gehaald en gecontroleerd."