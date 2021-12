Meisje dat verbrand raakte tijdens chemieles op school na 5 weken ziekenhuis terug thuis

Na 5 weken mocht ze deze week terug naar huis, iets vroeger dan iedereen had verwacht. Elise ging dinsdag ook al terug naar school. "Mijn klasgenoten wisten nog niet dat ik terug thuis ben. Het was voor hen een shock om mij te zien. Ik was zo blij om terug te zijn, terug in mijn vertrouwde omgeving." Haar klasgenoten beginnen binnenkort aan de examens, maar Elise moet geen examens maken en ook niet inhalen. "Ik heb meer dan een maand aan leerstof gemist, moest ik die leerstof toch nog nodig hebben om mee te kunnen tijdens het tweede semester, dan zullen de leerkrachten me inhaalles of bijles geven. Dus dat komt helemaal in orde!"

Elise stapte op haar eerste dag terug op school al het chemielokaal binnen waar ze de brandwonden opliep. Ze zag ook haar jonge chemieleerkracht terug. “Dat waren twee moeilijke momenten”, zegt ze. “Ik had toch wat drempelvrees om het lokaal binnen te gaan want ik zie de vlammen nog zo voor me. Meteen na die steekvlam dacht ik eigenlijk eerst dat het lokaal in brand stond en wou ik vluchten. De leraar heeft me dinsdag ook kort aangesproken, dat was wat onwennig." Elise neemt de leerkracht niets kwalijk, maar ze is wel op zoek naar antwoorden. Daarom heeft ze zelf een gesprek met de chemieleerkracht aangevraagd.

Elise wordt nu thuis verzorgd door een thuisverpleegkundige en kinesist. Ze zal ook nog 2 jaar lang drukkleding moeten dragen om de littekens zoveel mogelijk te beperken.