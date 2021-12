Heeft Van der Straeten Engie Electrabel "omgekocht"? "Uitspraak van een bedenkelijk niveau", reageert minister

Vooral de uitspraken van De Wever zitten haar dwars. "Het is absoluut een uitspraak van een bedenkelijk niveau en waarin de ethiek ver te zoeken is." Van der Straeten doet naar eigen zeggen op een andere - ernstige - manier aan politiek. "Het is een nieuw dieptepunt van retoriek van meneer De Wever."

"Het gaat hier vandaag over de bevoorradingszekerheid van het land", aldus de minister. "Dat is een ernstig dossier en geen dossier van spektakelpolitiek." Van der Straeten zegt dat ze net teruggekeerd is in de politiek om het energiedossier weer vlot te trekken. "Ik wéét wat er kan, ik wéét wat er mogelijk is. De voorbije jaren hebben we veel stilgestaan en is er veel drama geweest, terwijl we nú vooruit moeten gaan."