Nieuw vaccinatiecentrum op bedrijventerrein Webbekom voor Diest en omgeving

Bekkevoort, Diest, Halen en Scherpenheuvel-Zichem bereiden zich opnieuw voor om hun inwoners tegen COVID-19 te vaccineren. Samen met de Eerstelijnszone Demerland wordt voor de tweede campagne een nieuw vaccinatiecentrum op het bedrijventerrein in Webbekom klaargemaakt. Vanaf maandag 24 januari 2022 zullen daar de eerste vaccins toegediend worden in een van de gebouwen van Interleuven op het bedrijventerrein in Webbekom, Industrieterrein nr. 8, tegenover firma HAROL. Het gebouw ligt vlak naast de op- en afrit van de E314.

Op 15 september 2021 sloot vaccinatiecentrum Den Amer de deuren om er opnieuw culturele activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. Sindsdien konden de inwoners van Bekkevoort, Diest, Halen en Scherpenheuvel-Zichem terecht in de stadsfeestzaal van Aarschot. Maar door de algemen uitrol van de boosterprik, is die locatie te krap om ook de bevolking van Diest, Halen, Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort te vaccineren.

De openingsuren van het vaccinatiecentrum in Webbekom zijn afhankelijk van het aanleveren van de vaccins en zijn vandaag nog niet gekend. De eerste uitnodigingen voor het nieuwe vaccinatiecentrum gaan pas in de loop van 2022 de deur uit. De organisatie zal er op deze locatie iets anders uitzien. Er zijn nu zeven kabinetten, maar de capaciteit blijft dezelfde als in Den Amer. Voor het eerst zal er ook voornamelijk met Moderna gevaccineerd worden.