NMBS dreigt geld terug te eisen van Aalst als stad geen voetgangers- en fietsersbrug over Dender bouwt 

De bouw van een voetgangers- en fietsersbrug over de Dender was 1 van de 17 projecten waarover de stad en de NMBS in 2005 een raamcontract afsloten. Maar buurtprotest zorgde ervoor dat er 16 jaar later nog altijd geen brug is. De brug zou aankomen op het groene pleintje aan de oude Vismijn en dat wilden de buurtbewoners niet. Ze hadden ook schrik dat mensen vanop de brug in hun huizen zouden kunnen kijken. De buren verzetten zich tegen de bouw en haalden gelijk. De vergunning voor de bouw werd vernietigd door de raad voor vergunningsbetwistingen.