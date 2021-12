Noëmi Plateau wint reportagewedstrijd Belgodyssee: "Ik hou van verhalen vertellen"

De Vlaamse Noëmi Plateau heeft de reportagewedstrijd voor journalisten in spe, Belgodyssee gewonnen. De jaarlijkse journalistieke wedstrijd van het Prins Filipfonds had dit jaar als thema “veerkracht”. In 7 duo's van telkens een Nederlandstalige en een Franstalige kandidaat gingen ze aan de slag met een eigen invalshoek rond het thema. Noëmi Plateau won de wedstrijd met een radioreportage over militairen met een beperking, die meedoen aan de Invictus games. De Franstalige winnaar is Lisa Beken, die in duo met Noëmi Plateau een reportage maakte over hetzelfde onderwerp. Ze winnen beiden een stage van 6 maanden bij respectievelijk RTBF en VRT.