"Oeigoerentribunaal" in Londen: "China maakt zich schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid én genocide"

Het proces werd gevoerd over de vraag of China misdaden tegen de menselijkheid of genocide pleegt tegen de Oeigoeren. Volgens het "Oiegoerentribunaal" is het antwoord in beide gevallen "ja". Er is sprake van misdaden tegen de menselijkheid, zegt het tribunaal, maar wel degelijk ook van genocide (volkerenmoord dus). Volgens voorzitter Nice is er namelijk voldoende bewijs voor systematische geboortebeperking en gedwongen sterilisaties bij Oeigoerse vrouwen. "De intentie moet aanwezig zijn om door geboortes te voorkomen een groep uit te roeien", verklaart hij.