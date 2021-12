Open VLD-voorzitter Lachaert niet op de lijn van de MR in verband met kernenergie: "Lijk is op bepaald moment dood"

Een aanpassing van de wet om kernenergie in de toekomst weer mogelijk te maken, moet volgens Lachaert wel kunnen. Maar dan gaat het niet over de oude nucleaire technologie van de kerncentrales van vandaag. "In Frankrijk en Nederland zijn er projecten om toekomstige kerntechnologie die afvalarm is", zegt hij. Daarvoor rekent hij op de steun van de groenen.

"Hoe meer tijd we verliezen, hoe meer tijd we ook verliezen om naar alternatieven te zoeken", zegt de Open VLD-voorzitter. "Als we weten dat de nucleaire piste geen optie meer is en de houding van de N-VA blijft dat er nooit of nimmer een vergunning komt voor een alternatieve centrale, dan gebruik ik de woorden van Bart De Wever zelf: dan vind ik dat crimineel onverantwoord."