Opera Ballet Vlaanderen zamelt warme kleding in op klanken van "La Bohème"

Niet alleen warme jassen, mutsen of handschoenen zijn welkom. Je mag ook beenwarmers of een sjaal schenken. "Er is wel degelijk een link met "La Bohème", de bekende klassieker die we momenteel spelen", vertelt persverantwoordelijke Wilfried Eetezonne van Opera Ballet Vlaanderen. "Het gaat over een groep bohemiens in Parijs die er leven voor de kunst, het plezier en de liefde maar die ook soms krap bij kas zitten. Ze helpen elkaar in goede en kwade dagen. In de opera zit een beroemde aria "Che gelida manina", wat "Wat een koud handje" betekent. Daarin neemt Rodolfo de hand van zijn nieuwe geliefde Mimi vast. Hij merkt dat ze het koud heeft en gaat haar verwarmen. Met deze actie willen we het verhaal ook buiten de muren van ons operagebouw brengen. Zo willen we mee zorgen voor een warm kerstgevoel." De verzamelcontainer is helemaal aangekleed in het thema van "La Bohème". Uit de box komt ook muziek. Het gaat om enkele hoogtepunten uit de opera. Met een QR-code kan je ook het verhaal horen. De kledingcontainer staat op het Operaplein van 10 tot en met 27 december.