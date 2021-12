Opleiding vrachtwagenchauffeur in de lift in Kortrijk: "Dankzij de populariteit van sommige tv-programma's"

De leerlingen die in hun 6e middelbaar slagen, halen meteen hun rijbewijs B, C en E (voor oplegger of aanhangwagen). Zij komen in een andere werkomgeving terecht dan toen Geert nog niet in het onderwijs stond en zelf de baan op ging. "De tijdsdruk is groter geworden. Anderzijds is het materiaal beter en veiliger geworden. De cabines van de chauffeurs zijn ook een stuk comfortabeler."