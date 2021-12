Oude ijskelder wordt omgevormd tot vleermuizenverblijf

Het was de lokale afdeling van Natuurpunt die de ijskelder in 2009 herontdekte op een oud kasteeldomein. De ijskelder bevindt zich op het terrein van Levenslust, een vzw die onderwijs en ondersteuning voor jongeren met een handicap aanbiedt.

"We gaan de ijskelder herinrichten en zo goed als mogelijk historisch proberen te herstellen", licht Timon Boumon van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei de plannen toe. "Zo zijn de buitenste keermuren helemaal vergaan. Daarnaast gaan we de kelder ook inrichten zodat vleermuizen er kunnen overwinteren. Vleermuizen zijn een beschermde diersoort, maar hun natuurlijke overwinteringsplaatsen verdwijnen. Dan is zo'n ijskelder een welgekomen vervangplaats en zo is er een mooie win-win situatie tussen erfgoed en natuur."