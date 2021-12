Steve Bronski (61) van popgroep Bronski Beat is overleden

Bronski Beat scoorde in de jaren 80 hits met "Why?", "I feel love" - een cover van Donna Summer - en vooral "Smalltown boy", dat een hymne van de homobeweging werd. Alle drie de leden van de band kwamen openlijk voor hun homoseksualiteit uit. Het eerste album was getiteld "Age of consent", naar het verschil in leeftijd waarop homo- en heteroseks legaal was in het Verenigd Koninkrijk.