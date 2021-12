Petitie voor slimme verkeerslichten op fietssnelweg in Ruisbroek en Lot

Jeroen Steeman is Groen-gemeenteraadslid in Sint-Pieters-Leeuw. Hij ergert zich aan de huidige regeling. "De fietssnelweg F20 tussen Brussel en Halle is een van de drukste van het land. Aan het Sasplein in Ruisbroek bestond een voorrangsregeling voor fietsers, maar die is onlangs na het vernieuwen van de straat afgeschaft omdat maar weinig automobilisten ze respecteerden. Voor Groen is de veiligheid van fietsers topprioriteit. Zij verdienen een veilige oversteekplaats en daarom pleiten we voor het plaatsen van slimme verkeerslichten in Ruisbroek."