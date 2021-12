Politie schakelt dief uit met rubberen kogel in Gent na achtervolging, man opgepakt maar niet gewond

In Gent heeft de politie afgelopen nacht een man beschoten met een rubberen kogel, om hem uit te schakelen zonder hem te verwonden. De man werd betrapt toen hij een motor probeerde te stelen vlak bij het politiekantoor in de Belfortstraat. Hij bedreigde er ook een aantal getuigen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. Een speciaal interventieteam van de politie ging de man achterna en schakelde hem uit met een rubberen kogel. De man werd meegenomen voor verhoor en raakte niet gewond. Het parket onderzoekt de zaak nu verder. De onderzoeksrechter beslist later over de aanhouding van de man.