Politieachtervolgingen over de grens moeten binnenkort makkelijker worden: "Criminaliteit stopt niet aan de grens"

"We krijgen toch vaak de vraag via de dispatching om te mogen achtervolgen over de grens, maar als er geen concrete gegevens zijn, wordt dat niet toegestaan", zegt korpschef Ronin Cox van de poltiezone Maasland. "Soms gebeurt dat wel nog, maar dan zit dat in de grijze zone, maar nu zijn er toch wel wat zaken die geregeld gaan worden. Niet enkel over grensoverschrijdende achtervolgingen, maar ook over opsporingen, uitwisseling van data en ANPR gegevens enzovoort."