Vrouwenraad reikt Marie Popelinprijs uit aan Ines Keygnaert voor onderzoek naar en aanpak van seksueel geweld

Ze leidt er ook het Gender & Violence Team, dat onderzoek doet naar seksueel geweld.



Keygnaert krijgt de Marie Popelinprijs niet alleen voor haar bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek omtrent seksueel geweld en de

zorgverlening aan slachtoffers, maar vooral voor de manier waarop zij deze inzichten weet te vertalen naar concrete zorgmodellen en beleidsmaatregelen.

Op basis van haar onderzoek en interviews met honderden slachtoffers van seksueel geweld is de zorg- en hulpverlening ingrijpend veranderd, vindt de Vrouwenraad. Een louter forensische aanpak heeft plaats gemaakt voor een holistische aanpak, die uiterst patiëntgericht is en waarbij er voldoende lange nazorg is.