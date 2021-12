Premier De Croo over kernuitstap: "We voeren systematisch en realistisch uit wat er in het regeerakkoord staat"

"Ik stel vast dat de bevoegde minister (minister van Energie Tinne Van der Straeten, Groen, red.) op een heel systematische en een heel realistische manier uitgevoerd heeft wat er in het regeerakkoord staat. De enige conclusie in mijn ogen kan zijn dit cruciale dossier ter hand neemt. Het zijn de keuzes die we vandaag maken, die ervoor zorgen dat we eindelijk een echte energiestrategie in ons land kunnen uitbouwen en niet steeds de moeilijke keuzes voor ons uitduwen. We zijn de keuzes niet uit de weg gegaan", aldus De Croo.

De premier zegt in de Kamer dat hij begrijpt dat er vragen over het energiedebat worden gesteld en dat er een parlementair debat over moet kunnen plaatsvinden. "Vanuit mijn interpretatie stel ik vast dat de minister op schema zit ten opzichte van het pad dat uitgetekend is. Dat mag eindelijk zo wel eens zijn."

"Zo zorgen we ervoor dat we eindelijk in dit dossier onze toekomst zelf in de hand kunnen nemen. Dat we zelf een pad kunnen uitzetten dat ervoor kan zorgen dat er geïnvesteerd kan worden in ons land, er innovatie kan plaatsvinden en we ervoor kunnen zorgen dat we in ons land een leider worden op het gebied van duurzame energie. Dat was een van de kernboodschappen van deze regering en ik stel vast dat we daar op pad zitten en dat we dat op de juiste manier aanpakken", besluit de premier.

De Croo beklemtoonde ook dat er geen enkele regering sinds 2003 de beslissing over de kernuitstap in 2025 op de helling heeft gezet.