Renovatieproblemen bij bib Oudenaarde: "Al twee maanden onmogelijk om een boek uit te lenen"

De nieuwe bibliotheek van Oudenaarde aan het Vleeshuis aan de Kleine Markt zou normaal gezien al in oktober geopend zijn maar de renovatiewerken lopen ernstige vertraging op. "Hoe lang die zal oplopen is onduidelijk, de aannemer komt de afspraken niet na", zegt schepen Stefaan Vercaler (CD&V). "De aannnemer is intussen in gebreke gesteld en er zijn ook processen-verbaal opgemaakt." De werken gaan nu wel door maar wanneer ze helemaal af zullen zijn, is nog onduidelijk en daardoor weten ook de bezoekers van de bib niet wanneer ze er materiaal zullen kunnen ontlenen.