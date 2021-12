Wouter Beke bedankt afscheidnemende Merkel met zelfgemaakt portret: "Werk wordt geveild voor Warmste Week"

In zijn periode als CD&V-voorzitter hebben Beke en Merkel elkaar meermaals ontmoet. "Ze was in de omgang heel gewoon, zonder pretentie noch hoogmoedigheid. Ze gaf iedereen het gevoel van respect. Zoals Merkel in Europa gericht was om de boel bijeen te houden, zo was ze ook binnen de Europese Volkspartij daarop gericht", blikt Beke terug. "Ze nam de tijd en de ruimte om te luisteren als je haar ontmoette en maakte onderscheid tussen rang noch stand."