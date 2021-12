Schurftpatiënte uit Beveren getuigt: "Al 7 weken in isolatie met 5 kinderen, deze nachtmerrie blijft maar duren"

"Het is gewoon verschrikkelijk", besluit Angela. "En niet alleen door de jeuk, maar ook psychologisch. We zitten nu al 7 weken in isolatie", zucht ze. "Je mag wel eens buitenkomen, maar je kan niet bij mensen op bezoek of mensen kunnen niet eens bij jou in de zetel komen hangen. De kinderen mogen ook niet naar school totdat ze schurftvrij zijn verklaard. Ikzelf volg ook online les, maar dat is niet makkelijk als iedereen thuis is. Het is gewoon heel moeilijk. We missen mensen om ons heen, we missen knuffels. En met corona er dan nog eens bovenop, is het dubbel moeilijk."