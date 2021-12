Schurftuitbraak in Sint-Niklaas, maar tekort aan geneesmiddelen in Vlaanderen: "Behandelen daardoor heel duur"

In Sint-Niklaas is het aantal patiënten met schurft in een maand tijd enorm gestegen, tot 150 mensen. De huidparasiet circuleert vooral bij jongeren. De stad vraagt aan de Vlaamse overheid om extra waakzaam te zijn omdat schurft een erg besmettelijke ziekte is, en de behandeling is erg duur. "Wij moeten op dit moment soms geneesmiddelen in het buitenland halen. Daardoor loopt de kostprijs op tot 35 euro per persoon. Bij een groot gezin loopt de rekening dus snel op", vertelt verpleegkundige Ann Martens.