Beschermt boosterprik Moderna ook tegen omikron? En wachten we niet beter op nieuw vaccin? Jouw vragen beantwoord

Het klopt dat omikron veel meer verschilt dan alle vorige varianten, aldus wetenschapsjournalist Koen Wauters. “Het gaat eigenlijk over 25 à 50 mutatieveranderingen in het genetisch materiaal, het RNA van het virus. Dat is veel meer dan bij de deltavariant. De mutaties zitten vooral op het spike-eiwit, dat uitsteekseltje als je je het coronavirus visueel voorstelt. Het coronavirus gebruikt dat uitsteekseltje om in ons lichaam binnen te dringen. Als dat uitsteekseltje er heel anders gaat uitzien door de mutaties, dan is het mogelijk dat ons immuunsysteem of de vaccins daar niet op getraind zijn.”

Gelukkig bestaat immuniteit uit meer dan uitsteekseltjes alleen: “Je hebt nog een heel ander systeem van afweer, dat werkt veel breder en is veel ingewikkelder. Het kan met andere woorden dat de vaccins in werking verminderen op dat uitsteekseltje, maar dat de immuniteit in het algemeen wel nog bestaat.”