BEKIJK - Stephen Fry getuigt in "Alleen Elvis" over rebelse jeugd en mentale problemen: "Daar leef ik rest van mijn leven mee"

In 2006 maakte Stephen Fry de documentaire "The secret life of the manic depressive" (het geheime leven van iemand die manisch-depressief is). Hij kreeg in de jaren 90 zelf die diagnose, na een enorme mentale terugval. "Ik was zo depressief en zag geen enkele toekomst meer voor mezelf. Ik was geslaagd, ik had veel geld, ik kreeg aandacht, ik had veel werk en toch voelde ik me heel erg ongelukkig."

Hij vluchtte weg en nam met zijn auto de ferry naar Zeebrugge. Hij reed door tot Hamburg in Duitsland, waar Hugh Laurie hem via e-mail kon bereiken, iets wat toen nog in zijn kinderschoenen stond. "Ik heb naar mijn vader gebeld en die is me komen ophalen in Schiphol." Hij ging naar een psychiater en kreeg te horen dat hij een bipolaire stoornis heeft. "Daar leef je voor de rest van je leven mee", zegt hij.