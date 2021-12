Stromae wil opnieuw de wereld veroveren met nieuw album, tournee en optreden in Amerikaanse talkshow

"Multitude" is het derde album van Stromae na "Cheese" en "Racine carré". Die bevatten hits als "Alors on danse", "Formidable", "Papaoutai" en "Ta fête", het officiële lied van de Rode Duivels voor het WK Voetbal in Brazilië.

Om zijn nieuwe album te promoten, komt er een tournee. Op 22 februari 2022 en op 15, 16 en 17 maart 2023 zal hij optreden in Paleis 12 in Brussel.

Deze zomer staat hij ook op enkele festivals, zoals Werchter Boutique, Les Ardentes in Luik, Sziget Festival in Boedapest en Rock en Seine in Parijs. Voor 2023 zijn er ook al tientallen optredens aangekondigd in Frankrijk en enkele in Zwitserland. Hij treedt ook op in Nederland, Portugal, Spanje, Italië en Duitsland.