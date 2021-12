Leerlingen en personeel van  basisschool Vlindertuin Averbode worden vandaag getest op corona

In basisschool de Vlindertuin in Averbode nam de besmettingsgraad bij leerlingen en personeelsleden de afgelopen dagen toe aan een zorgwekkend tempo. “Momenteel tellen we verschillende positieve leerlingen en leerkrachten en plaatsten we reeds drie van de zes klassen in quarantaine", zegt directeur Jef Verdonck. Vandaag, donderdag, komt een testteam van UZ Leuven langs om alle betrokkenen te testen. Dat testteam bestaat uit studenten geneeskunde en verpleegkunde en kan in heel Vlaams-Brabant worden ingezet.