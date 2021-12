Tongerse huisarts schreef ziektebriefjes tegen mondmaskerplicht: "Orde der Artsen moet zich hierover buigen"

De huisarts in kwestie bezorgde al meerdere patiënten een attest waardoor ze de mondmaskerplicht op school niet hoeven na te leven. In de krant beweert de arts zelf dat ze dat attest schrijft voor patiënten die astma hebben, maar ook voor kinderen die hoofdpijn of concentratieproblemen hebben door het mondmasker. "Dat verhaal heeft me ook bereikt, en is me via de eerstelijnszone gemeld", bevestigt Geert Landmeters, huisarts en voorzitter van de Tongerse huisartsenkring.

"In de eerste plaats moet iedere collega voor zichzelf in eer en geweten beslissen of een ziektebriefje al dan niet terecht is", reageert Landmeters. "Ik vermoed dat de arts daar zelf wel van overtuigd is. Dit ligt wel heel gevoelig. Zelf zou ik zo'n ziektebriefjes niet uitschrijven, tenzij het omwille van een zéér gegronde reden is."