Coronascepticus Willem Engel moet van rechter 4.000 euro betalen aan Marc Van Ranst voor "roekeloze dagvaarding"

De Nederlandse coronascepticus Willem Engel moet Marc Van Ranst een schadevergoeding van 4.000 euro betalen wegens tergend en roekeloos geding. Het is Engel die Van Ranst voor de rechtbank had gedaagd voor laster, omdat de viroloog in een nieuwsuitzending hem een virusontkenner genoemd zou hebben. Maar de rechtbank heeft Van Ranst vrijgesproken en Engel werd zelf veroordeeld, omdat hij Van Ranst op een roekeloze manier gedagvaard had.