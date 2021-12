Vat met salpeterzuur lekt in Kontich

De brandweer is ter plaatse met speciale pakken en damt het gevaarlijke zuur in zodat het niet in de riolering of de gracht kan terechtkomen. Het zuur komt best niet met water in aanraking. Er zijn dampen vrijgekomen maar dat zorgt niet echt voor problemen. Het is niet duidelijk of het gaat om een vat dat er al een tijdje staat en dus afkomstig is van het bedrijf dat er vroeger was gevestigd. Enkele jaren geleden heeft het ook gebrand in de smelterij.