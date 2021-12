Verkeersagressie tegenover hulpdiensten na ongeval in Heule bij Kortrijk

Rond 4.45 uur deze ochtend reed een 36-jarige bestuurder uit Wervik tegen 2 elektriciteitspalen in de Izegemsestraat in Heule, een deelgemeente van Kortrijk. Door de klap ging de auto over de kop en vielen beide palen om. De bestuurder raakte niet gewond en kon zelf uit zijn auto kruipen.

Een buurtbewoner, die de klap had gehoord, verwittigde de hulpdiensten. Maar toen de hulpdiensten aankwamen, reageerde de autobestuurder agressief en weigerde hij om mee te werken. Hij verweet de agenten en was voor geen rede vatbaar. De agenten sloegen hem in de boeien en namen hem mee naar het politiecommissariaat, waar de man verder bleef doorrazen. Daar moest hij in de cel tot hij was gekalmeerd.