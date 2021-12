Vijf vragen over schurft na uitbraak in Waasland: Wat is scabiës, hoe loop je het op en hoe behandel je het?

De huidaandoening schurft is heel besmettelijk, maar enkel wanneer je langdurig huidcontact hebt met de schurftmijt. "Schurft is niet overdraagbaar wanneer je iemand ontmoet of met elkaar spreekt. Ook korte contacten zoals iemand een hand geven, zijn geen probleem", zegt dermatoloog Lapeere.

"Als er langdurige contacten zijn met iemand met schurft, dan is het wel overdraagbaar. Dan spreken we over kinderen die samen spelen of in hetzelfde bed slapen. Je kan het ook oplopen wanneer je bijvoorbeeld een trui draagt van iemand met schurft."