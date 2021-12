Bestuurder aangehouden na dodelijk ongeluk in Genk donderdagavond

Het dodelijk ongeluk gebeurde donderdagavond in de Torenlaan in Zwartberg. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden de vrouw niet meer redden, ze stierf ter plaatse. "We hebben de bestuurder kunnen arresteren", vertelt Katrien Truyen van het Limburgse parket. "Maar die persoon was in shock en is zwaar aangeslagen. "

De 37-jarige bestuurder legde een positieve alcohol- en speekseltest af en werd vanmiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft hem laten opsluiten in de gevangenis.