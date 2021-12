VS stuurt asielzoekers opnieuw terug naar Mexico, na bevel van rechter: "Riskeren ontvoering, verkrachting, afpersing"

Het was de vorige Amerikaanse president Donald Trump die de Migrant Protection Protocols invoerde, beter bekend als het "Remain in Mexico"-programma ("Blijf in Mexico"). Kort gezegd werden migranten die asiel aanvroegen in de Verenigde Staten aangespoord om in Mexico op de uitkomst van hun asielprocedure te wachten. Wie al in een Amerikaans asielcentrum verbleef, werd opnieuw de grens overgezet.

In twee jaar tijd, van januari 2019 tot januari 2021, hebben de Verenigde Staten op die manier meer dan 71.000 asielzoekers naar Mexico teruggestuurd, onder hen tienduizenden kinderen. Trumps opvolger Joe Biden maakte enkele maanden nadat hij de eed had afgelegd een einde aan dat terugstuurbeleid. Volgens Biden was het "gevaarlijk" en "onmenselijk". Hij wilde een meer humane aanpak van de migratiecrisis.